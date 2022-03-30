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لبنان
خمس حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
30-03-2022
|
11:53
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1091777.
كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10296.
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