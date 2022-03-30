لبنان

البزري التقى تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا: المواطن هو صاحب القرار لبدء عملية التغيير

Lebanon 24
30-03-2022 | 11:59
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أكد الدكتور عبد الرحمن البزري خلال لقائه "تجمع المؤسسات الأهلية"، أن "صيدا ستكون في الإنتخابات المقبلة عاصمة التغيير كما كانت عاصمة التحرير، والمدينة التي ستساهم في التجديد وإعادة بناء الدولة كما ساهمت في الإستقلال وبناء الجمهورية الأولى". 
 
أضاف: "سنخوض الإنتخابات من روحية 17 تشرين وهدفنا الأساسي تثبيت دور صيدا الضامن والرائد في محيطها، والعمل على إستعادة حقوق أبنائها خدماتيا ووظيفيا وإنمائيا، والسعي لحل مختلف المشاكل البيئية والمعيشية والحياتية التي يعاني منها سكان المدينة ومحيطها"، وقال: "سنتعاون مع مختلف قوى التغيير في لبنان من أجل تحقيق طموحات المواطنين والأجيال الشابة". 
 
وختم: "ان المواطن هو صاحب القرار وبيده التحكم بنتيجة الإنتخابات والبدء بعملية بناء الدولة الحديثة، القادرة، العادلة والديمقراطية". 
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