لبنان

بوغدانوف أولم لأرسلان: الحملة على روسيا سببها محاربتها للإرهاب

Lebanon 24
30-03-2022 | 12:02
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 التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان والوفد المرافق له في زيارته إلى موسكو، وأقام له مأدبة غداء في مقر الخارجية الروسية، تداولا خلالها في المستجدات الدولية والإقليمية.
 
وإعتبر أرسلان خلال اللقاء، بحسب بيان للحزب، أن "ما تتعرض له روسيا الاتحادية من حملات من بعض الدول سببه الأساسي فرضها التوازنات الجديدة في العالم ومحاربتها للارهاب والمنظمات التكفيرية في منطقتنا، خصوصا بعد إندلاع الحرب الكونية على سوريا، وتأتي هذه الهجمة كرد دولي على إفشالها لمخططات التقسيم في المنطقة ومساهمتها في دعم شعوبنا بالصمود والانتصار على الإرهاب".
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