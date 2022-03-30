مكتب مكافحة المخدرات أتلف حوالى 10 آلاف حبة كبتاغون في ثكنة وسام الحسن بضبيه

أتلف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية اليوم، كمية من حبوب الكبتاغون المضبوطة لديه (1905,85 كلغ. ما يقدر بحوالى 10,885,000 حبة)، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص، في مكان ضمن حرم ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ضبيه، بحضور كل من: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد بشار الخطيب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا وعدد من ضباط ورتباء المكتب.