حزب الله: تكثيف اللقاءات السياسية الحوارية في صيدا والجوار

نظمت منطقة صيدا في "حزب الله" بحسب بيان للحزب، "سلسلة من اللقاءات السياسية الحوارية الموسعة خلال آذار الحالي، مع عدد من النواب والكوادر السياسيين والأكاديميين والإعلاميين والمحللين السياسيين وفي مقدمتهم النواب، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، أمين شري، الشيخ حسن عز الدين والنائبين السابقين عبد الله قصير ومحمد فنيش، رئيس المركز الاستشاري للبحوث والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله، الشيخ عبد المنعم قبيسي، عضو المجلس السياسي لحزب الله الدكتور مصطفى الحاج علي، والاعلاميين غسان جواد، حسين مرتضى، مدير مركز باحث الدكتور يوسف نصر الله، ومن المجلس السياسي لحزب الله الدكتور علي ضاهر، شملت مدينة صيدا وبلدات عين الحلوة، عبرا، كفرحتى، قناريت، حارة صيدا، بنعفول، حومين التحتا، اركي، الغازية، زغدرايا وزيتا".ولفت البيان الى أن "الجميع قدم عرضا وافيا حول كافة المستجدات السياسية محليا وإقليميا ودوليا، وخاصة في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، في حضور عدد كبير من الفعاليات الاجتماعية والاختيارية من المنطقة. وفي ختام اللقاءات جرت نقاشات وحوارت واسعة حول مواضيع الساعة".