لبنان

خضر بحث مع برونو في حاجات بعلبك الهرمل الاقتصادية والصحية والخدماتية والإنمائية

Lebanon 24
30-03-2022 | 12:28
A-
A+
Doc-P-936986-637842663371318361.png
Doc-P-936986-637842663371318361.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه بمركز المحافظة في بعلبك، وفدا من منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UNOCHA ضم رئيسة مكتب المنظمة في لبنان روزاريا برونو وفريق عملها، في حضور منسق العلاقة بين المحافظة والمنظمات الدولية المهندس جهاد حيدر. 
 
خضر 
وعرض خضر "واقع وحاجات محافظة بعلبك الهرمل العاجلة الاقتصادية والصحية والخدماتية والإنمائية"، مشددا على "ضرورة دعم الطاقة المتجددة والقطاع التعليمي ليتمكن الأساتذة والطلاب من الوصول إلى المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وسائل الدعم اللوجستي ذات الصلة".
 
وأشار إلى "الفاتورة الباهظة التي يدفعها المجتمع اللبناني من خلال تقاسم أعباء الأزمات مع الأشقاء النازحين السوريين، وضرورة دعم البلديات التي تعاني من شح مواردها المالية، مما يعيق تأدية وظائفها لتأمين الخدمات والمعدات وصيانة البنى التحتية". 
 
وختم خضر محددا "الأولويات لتمويل المشاريع وفقا لخطة متكاملة وجدول زمني". 
 
برونو
بدورها قالت برونو: "توليت العديد من المناصب الإدارية في السودان وهايتي وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وفي جنيف، وعملت مع منظمة أطباء بلا حدود في تشاد وساحل العاج ومع بعثات مختلفة لحفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، قبل انضمامي إلى مكتب "أوتشا" في لبنان".
 
وقدمت عرضا مفصلا لطريقة عمل المنظمة "وإمكانية دعم المشاريع قصيرة الأمد في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، وتمكين المرأة وحماية الطفل، بالإضافة إلى طرق الاستجابة للحد من المخاطر". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:09 | 2022-03-30
13:51 | 2022-03-30
13:49 | 2022-03-30
13:43 | 2022-03-30
13:24 | 2022-03-30
13:22 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website