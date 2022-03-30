خضر بحث مع برونو في حاجات بعلبك الهرمل الاقتصادية والصحية والخدماتية والإنمائية

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه بمركز المحافظة في بعلبك، وفدا من منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UNOCHA ضم رئيسة مكتب المنظمة في لبنان روزاريا برونو وفريق عملها، في حضور منسق العلاقة بين المحافظة والمنظمات الدولية المهندس جهاد حيدر.خضروعرض خضر "واقع وحاجات محافظة بعلبك الهرمل العاجلة الاقتصادية والصحية والخدماتية والإنمائية"، مشددا على "ضرورة دعم الطاقة المتجددة والقطاع التعليمي ليتمكن الأساتذة والطلاب من الوصول إلى المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وسائل الدعم اللوجستي ذات الصلة".وأشار إلى "الفاتورة الباهظة التي يدفعها المجتمع اللبناني من خلال تقاسم أعباء الأزمات مع الأشقاء النازحين السوريين، وضرورة دعم البلديات التي تعاني من شح مواردها المالية، مما يعيق تأدية وظائفها لتأمين الخدمات والمعدات وصيانة البنى التحتية".وختم خضر محددا "الأولويات لتمويل المشاريع وفقا لخطة متكاملة وجدول زمني".برونوبدورها قالت برونو: "توليت العديد من المناصب الإدارية في السودان وهايتي وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وفي جنيف، وعملت مع منظمة أطباء بلا حدود في تشاد وساحل العاج ومع بعثات مختلفة لحفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، قبل انضمامي إلى مكتب "أوتشا" في لبنان".وقدمت عرضا مفصلا لطريقة عمل المنظمة "وإمكانية دعم المشاريع قصيرة الأمد في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، وتمكين المرأة وحماية الطفل، بالإضافة إلى طرق الاستجابة للحد من المخاطر".