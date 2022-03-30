أساتذة اللبنانية ورابطة المدربين طالبوا بإقرار ملف التفرغ والعمداء والملاك وتسوية أمور المدربين

نفذ الأساتذة المتفرغون والمتعاقدون ورابطة المدربين في الجامعة اللبنانية اعتصاما، عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة ب"إقرار ملف التفرغ والبت بملف الجامعة اللبنانية المتعلق بالعمداء والملاك"، وسط إجراءات أمنية.وحاول المعتصمون قطع الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بعبدا، لكن القوى الامنية منعتهم.مرتضىوتحدث الدكتور مجتبى مرتضى باسم الأساتذة المتفرغين في اللبنانية فقال: "إن القضية ليست مطلبا ماديا ولا معنويا، بل الجامعة اللبنانية تحتضر، فأين أنتم؟ إنها الفرصة الأخيرة لكم لتنصفوا الجامعة اللبنانية وتقروا الملفات الأربعة الجاهزة لديكم: ملف العمداء، دخول الأساتذة المتفرغين الملاك، دخول الأساتذة المتعاقدين إلى التفرغ، وتسوية أمور المدربين وانصافهم".أضاف: "كنا أخذنا وعدا من وزير التربية بأن يطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال، نأمل أن يستجاب لطلبه، وليتحمل كل شخص مسؤوليته، فالأمر لم يعد يحتمل، والعام الجامعي اصبح في خطر حقيقي".شاهينولفتت الدكتورة نتالي شاهين التي تحدثت باسم الأساتذة المتعاقدين في الساعة في اللبنانية إلى أن "ملف التفرغ موجود منذ أسابيع في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم يدرج على جدول أعمال أي من الجلسات الوزارية، فالأطراف الحكومية تكتفي بإطلاق تصريحات إعلامية من دون أن تكشف عن أسباب تجاهل التفرغ".أضافت: "نحن في اللجنة التمثيلية، نناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل لإنقاذ الجامعة من تداعيات الاستمرار في حجب التفرغ. وكذلك، نناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري استخدام كل الوسائل الممكنة للضغط باتجاه التفرغ ومنع تكريس التعاقد بالساعة الذي يعد مخالفة للمادة 5 من قانون تنظيم عمل الهيئة التعليمية. كما نطالب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بضرورة إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة لتنكشف أسباب التأجيل والتعطيل".المقدمكما كانت كلمة للنقيبة متى المقدم عن "الحملة المدنية لدعم الجامعة اللبنانية".