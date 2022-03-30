لبنان

مراقبو حماية المستهلك تابعوا جولاتهم وسطروا محاضر ضبط بحق مخالفين

Lebanon 24
30-03-2022 | 13:10
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 اعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، ان "مديرية حماية المستهلك  تابعت جولاتها الرقابية في الاسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ونظمت عددا من محاضر الضبط بحق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
 
من ناحية اخرى، نظم المراقبون محضر ضبط بحق احدى الشركات المعبئة للزيوت النباتية للتلاعب بالاسعار بهدف تحقيق ربح غير مشروع".
 
واكدت الوزارة استمرارها ب"التشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص".
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