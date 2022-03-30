المرشح رازي الحاج في لقاءات مع أهالي المتن: المنطقة بحاجة الى مخطط توجيهي متكامل

اكد المرشح عن المقعد الماروني في المتن رازي الحاج، ان "قضاء المتن بحاجة إلى مخطط توجيهي كامل لمعالجة المشاكل التي يعاني منها ان على الصعيد الصحي والاستشفائي لجهة عدم وجود سوى مستشفى حكومي واحد، وعلى الصعيد البيئي بسبب ازمة النفايات وعدم وجود أي محطة لتكرير مياه الصرف الصحي، وعلى الصعيد التربوي لغياب أي خطة متكاملة. وأعلن الحاج انه سيطلق من المتن اول مشروع ذا طابع وطني كخطة استثمارية تساهم في خطة التعافي الاقتصادي كما سيطرح من المتن اول مدينة متخصصة".ودعا الحاج اللبنانيين الى" عدم الاستهتار بالانتخابات لأنها مفصلية والفرصة الوحيدة للتغيير الحقيقي"، معلنا ان معركته الانتخابية هي" معركة استرداد السيادة وبناء الدولة".وشملت الجولة بلدات عين الخروبة وحملايا والمياسة والسفيلة في وسط المتن وسيستتبعها بلقاءات مع فعاليات المنطقة تباعا.