لبنان

المرشحة عن المقعد السني في طرابلس سوسن محمد راشد كسحة اطلقت حملتها "لتحقيق العدالة ...القانون حقي"

Lebanon 24
30-03-2022 | 13:21
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 اطلقت المرشحة عن المقعد السني في طرابلس الدائرة الثانية في الشمال الدكتورة سوسن محمد راشد كسحة، حملتها الانتخابية، في مؤتمر صحافي عقدته في 
الرابطة الثقافية في طرابلس، بحضور الاهل والاصدقاء وحشد من ابناء المدينة وجوارها. 
 
واعلنت كسحة خلال المؤتمر عن برنامجها الانتخابي وعنوان حملتها الانتخابية " لتحقيق العدالة...القانون حقي". وشددت على ان "حلمها وهدفها مشاهد وطنها لبنان بدون فقر ولا جوع ولا ظلم، وان تكون المرأة عاملا اساسيا في بناء الدولة، والشباب هم قلب لبنان النابض وعموده الفقري"، مؤكدة انها تخوض الانتخابات ب"فكر وعزيمة غير طامعة بالمناصب".
 
ورأت كسحة ان "طرابلس مهمشة وهي افقر مدينة على ساحل المتوسط، ولكنها رمز للاعتدال والعيش المشترك".
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