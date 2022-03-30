15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سلام اثر انتهاء مجلس الوزراء: لا شح في القمح والسكر والزيوت
Lebanon 24
30-03-2022
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمأن وزير الإقتصاد أمين سلام، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي".
وأضاف: "السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار".
وقال: "نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي".
واشار الى انه "بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طلب من وزارة الإقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتج، وطلبنا أن تعرض أمام الوزارة كل يوم إثنين ويمكن للمستهلك الإطلاع عليه، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح".
تابع
الأكثر قراءة
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
Lebanon 24
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
03:30 | 2022-03-30
30/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
03:15 | 2022-03-30
30/03/2022 03:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
06:45 | 2022-03-30
30/03/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا يحصل في المدينة الصناعية في زحلة (صورة)
Lebanon 24
جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا يحصل في المدينة الصناعية في زحلة (صورة)
05:47 | 2022-03-30
30/03/2022 05:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
14:58 | 2022-03-30
30/03/2022 02:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:39 | 2022-03-30
سباق مع المتغيّرات الدولية
17:09 | 2022-03-30
أحلام تبخّرت
17:06 | 2022-03-30
خشية من تدهور الوضع الاقتصادي
16:37 | 2022-03-30
سرقة كابلات كهربائية للتوتر العالي مجدداً بين أميون وكفرصارون
16:31 | 2022-03-30
التربوي في التنظيم الشعبي الناصري: حرية الرأي والتعبير حق ديمقراطي لا يواجه بالقمع
16:28 | 2022-03-30
الجيش: غداً تفجير ذخائر جنوباً
فيديو
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
31/03/2022 01:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-30
31/03/2022 01:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
31/03/2022 01:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact