لبنان

المرشح عن المقعد العلوي في دائرة الشمال 2 - طرابلس احمد محمود عمران اعلن انسحابه

Lebanon 24
30-03-2022 | 13:24
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أعلن المرشح عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الثانية - طرابلس احمد محمود عمران انسحابه من الانتخابات النيابية.
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احمد محمود عمران

الانتخابات النيابية

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