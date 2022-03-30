لبنان

اللوائح المسجلة اليوم في الداخلية: 15 لائحة من الدوائر كافة

Lebanon 24
30-03-2022 | 13:43
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رست "عملية تسجيل اللوائح لليوم الاربعاء 30 آذارفي وزارة الداخلية، على 15 لائحة من الدوائر الانتخابية كافة، على ان تستأنف عملية التسجيل غدا ضمن الدوام الرسمي ليعاود الاثنين 4 نيسان وحتى الساعة 24 موعد اقفال باب تسجيل اللوائح حسب القانون.
 
وفي ما يلي اللوائح المسجلة حتى اليوم:
"الوفاء لعكار" - الشمال الاولى (عكار).
"هيدي بيروت" - بيروت الثانية.
"معكم فينا للآخر" - كسروان جبيل.
"زحلة السيادة" - البقاع الاولى (زحلة).
"الغد الافضل" - البقاع 2.
"ننتخب للتغيير" - الجنوب الاولى.
"متن الحرية" - المتن الشمالي.
"شمالنا" - شمال الثالثة.
"الأمل والوفاء" - الجنوب الثانية .
"الامل والوفاء"- الجنوب الثالثة .
"سياديون مستقلون" - البقاع الاولى (زحلة).
"الاعتدال قوتنا" - الجنوب 1.
 "بيروت بدها قلب" - بيروت الثانية.
"لبنان السيادة" - بيروت الأولى.
"الارادة الشعبية" - الشمال الثانية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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