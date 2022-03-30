اللوائح المسجلة اليوم في الداخلية: 15 لائحة من الدوائر كافة

رست "عملية تسجيل اللوائح لليوم الاربعاء 30 آذارفي وزارة الداخلية، على 15 لائحة من الدوائر الانتخابية كافة، على ان تستأنف عملية التسجيل غدا ضمن الدوام الرسمي ليعاود الاثنين 4 نيسان وحتى الساعة 24 موعد اقفال باب تسجيل اللوائح حسب القانون.وفي ما يلي اللوائح المسجلة حتى اليوم:"الوفاء لعكار" - الشمال الاولى (عكار)."هيدي بيروت" - بيروت الثانية."معكم فينا للآخر" - كسروان جبيل."زحلة السيادة" - البقاع الاولى (زحلة)."الغد الافضل" - البقاع 2."ننتخب للتغيير" - الجنوب الاولى."متن الحرية" - المتن الشمالي."شمالنا" - شمال الثالثة."الأمل والوفاء" - الجنوب الثانية ."الامل والوفاء"- الجنوب الثالثة ."سياديون مستقلون" - البقاع الاولى (زحلة)."الاعتدال قوتنا" - الجنوب 1."بيروت بدها قلب" - بيروت الثانية."لبنان السيادة" - بيروت الأولى."الارادة الشعبية" - الشمال الثانية".