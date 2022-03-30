لبنان

صندوق الزكاة في عكار: قبول تعليق عمل رئيس الصندوق بسبب ترشحه للانتخابات النيابية

Lebanon 24
30-03-2022 | 13:49
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صدر عن صندوق الزكاة في عكار البيان التالي: "تقدم رئيس صندوق الزكاة في عكار الأستاذ عمار الرشيد بتعليق عمله كرئيس صندوق الزكاة في عكار كونه مرشحا للانتخابات النيابية. وعليه فقد قررت اللجنة  قبول تعليق رئاسة الأستاذ عمار الرشيد هذه المدة.
وبناء على النظام الداخلي  لصندوق الزكاة تسند رئاسة الصندوق الى نائب الرئيس الدكتور أحمد بدر حسين".
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