لبنان

رابطة متفرغي اللبنانية دانت التعدي على أساتذة الجامعة والعاملين فيها خلال اعتصامهم على طريق القصر الجمهوري

Lebanon 24
30-03-2022 | 13:51
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استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، بعد اجتماع طارئ عقدته فور انتهاء اعتصامها على طريق القصر الجمهوري، ب"أشد العبارات ما جرى من تعد وتماد غير مسبوق على الاساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية من قبل القوى الأمنية اثناء المشاركة في إعتصام سلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة".

وطالبت "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقيادات الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيق فوري بالأحداث المؤسفة وتقديم اعتذار رسمي عما جرى من اعتداء سافر وغير مقبول من قبل عناصرها".

وحيت "جميع المشاركين في اعتصام اليوم"، مؤكدة أنها "حريصة على كرامتهم حرصها على حقوقهم وعلى تحقيق مطالبهم".
 
ودعت "كل مكونات التعليم العالي في لبنان ونقابات المهن الحرة في بيروت والشمال والاتحاد العمالي العام ومختلف الهيئات والروابط والجمعيات ومختلف وسائل الإعلام وجميع الأحرار إلى لقاء تضامني مع الجامعة اللبنانية وأهلها، الحادية عشرة من يوم الإثنين المقبل في قاعة المحاضرات - مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية- المتحف"، مشيرة إلى أنها "تراهن على قيام كل الجهات بواجباتها الوطنية تجاه الجامعة اللبنانية".
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