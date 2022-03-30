عصابة سلب وسرقة في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 30 / 3 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طرابلس المواطنين (م.ش)، (م.ع)، (ع.ح)، (ي.أ) والسوري (أ.ق) وهؤلاء يشكلون عصابة سرقة بقوة السلاح (هواتف خلوية، مبالغ مالية، دراجات نارية)، وقد أقدموا على استدراج مواطنين إلى مناطق القبة، الزاهرية، البحصاص، الدكوانة وسلبهم ما بحوزتهم، إضافة إلى إقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.