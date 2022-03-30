شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن ايقاف شاحنتي متفجرات عند طريق المصنع الحدودي على الحدود السورية اللبنانية بعملية لمخابرات الجيش، إلا أن مصدرًا أمنيًا نفى هذا الخبر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".