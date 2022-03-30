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لبنان
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
Lebanon 24
30-03-2022
|
14:58
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ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن ايقاف شاحنتي متفجرات عند طريق المصنع الحدودي على الحدود السورية اللبنانية بعملية لمخابرات الجيش، إلا أن مصدرًا أمنيًا نفى هذا الخبر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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