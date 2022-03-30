العثور على جثة متحللة في صيدا

عثر على جثة المواطنة ج.ر. متحللة في منزلها الكائن في منطقة الهلالية شرق صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى المكان لإجراء التحقيقات، فيما عملت فرق الإسعاف والطوارئ في جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام على نقل الجثة إلى براد مستشفى الهمشري في صيدا.