حملة تلقيح ضد كورونا في مستوصف ضهر المغر الطبي

تنظم جمعية اطباء بلا حدود بالتعاون مع الصّليب الأحمر اللبناني، حملة تلقيح ضد فايرس كورونا لمن هم فوق الثانيه عشر من العمر نهار الأثنين 4/4/202 من السّاعة العاشره صباحا ولغاية الأولى والنصف بعد الظهر في مستوصف ضهر المغر الطبي. وعلى من يريد اخذ اللقاح ان يحضر معه مستند تعريفي ورقم هاتف من اجل الحصول على شهادة اللقاح.