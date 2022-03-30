لبنان

حملة تلقيح ضد كورونا في مستوصف ضهر المغر الطبي

Lebanon 24
30-03-2022 | 15:05
A-
A+
Doc-P-937038-637842768573866602.jpg
Doc-P-937038-637842768573866602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنظم جمعية اطباء بلا حدود بالتعاون مع الصّليب الأحمر اللبناني، حملة تلقيح ضد فايرس كورونا لمن هم فوق الثانيه عشر من العمر نهار الأثنين 4/4/202 من السّاعة العاشره صباحا ولغاية الأولى والنصف بعد الظهر في مستوصف ضهر المغر الطبي. وعلى من يريد اخذ اللقاح ان يحضر معه مستند تعريفي ورقم هاتف من اجل الحصول على شهادة اللقاح.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:39 | 2022-03-30
17:09 | 2022-03-30
17:06 | 2022-03-30
16:37 | 2022-03-30
16:31 | 2022-03-30
16:28 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website