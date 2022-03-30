حسن عبر "تويتر": تحية إجلال للأطباء بعيدهم المحق

غرّد وزير الصحة السابق حمد حسن عبر حسابه على "تويتر": "تحية إجلال للأطباء بعيدهم المحق والى الجسم الطبي خاصة مع التضحيات الجسام التي بذلت للوصول بالجائحة الى بر الأمان؛ آملا من السلطات المالية والوزارية تحمل المسؤولية الدوائية والاستشفائية تجاه المواطن. وبالمناسبة قرار الاستيراد الطارئ للدواء ومنح رخص مصانع الدواء حيوي ومسؤول وشجاع".