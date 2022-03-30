مداهمة لقوى الأمن في طرابلس... هذا ما حصل

نفذت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مداهمة في منطقة التبانة - طرابلس حيث تم توقيف احد الاشخاص المطلوبين من آل سرور واقتياده الى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".