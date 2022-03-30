لبنان

مداهمة لقوى الأمن في طرابلس... هذا ما حصل

Lebanon 24
30-03-2022 | 15:48
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نفذت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مداهمة في منطقة التبانة - طرابلس حيث تم توقيف احد الاشخاص المطلوبين من آل سرور واقتياده الى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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طرابلس

قوى الأمن

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