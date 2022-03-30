أوهانيان عند الطاشناق شاكرة وساحبة ترشحها

زارت الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان اللجنة المركزية لحزب "الطاشناق"، وتقدمت بالشكر على الثقة، "إن كان لمنصب الوزير أو كمرشحة الحزب للإنتخابات النيابية المقبلة"، وسحبت ترشحها، مفضلة الخدمة العامة في الظروف الراهنة، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها "لمواصلة خدمتها الوطنية والعامة".