لبنان

مكتب أمن الدولة في بنت جبيل أوقف متّهماً بتهمة ترويج عملة مزيفة

Lebanon 24
30-03-2022 | 15:57
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أوقف مكتب أمن الدولة في بنت جبيل - مديرية النبطية في بلدة الصوانة المدعو (ح.ر.) بتهمة ترويج عملة مزيفة من فئة الـ ١٠٠ الف ليرة لبناني في المحلات التجارية ومحطات البنزين في قرى قضاء بنت جبيل ومرجعيون.
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