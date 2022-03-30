مكتب أمن الدولة في بنت جبيل أوقف متّهماً بتهمة ترويج عملة مزيفة

أوقف مكتب أمن الدولة في بنت جبيل - مديرية النبطية في بلدة الصوانة المدعو (ح.ر.) بتهمة ترويج عملة مزيفة من فئة الـ ١٠٠ الف ليرة لبناني في المحلات التجارية ومحطات البنزين في قرى قضاء بنت جبيل ومرجعيون.