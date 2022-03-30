جنبلاط: عدالة التاريخ لن ترحمكم

غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "اطمئنوا فإنّ عدالة التاريخ لن ترحمكم وأسيادكم المجرمين مهما علا شأنهم. نحن هنا ننتظر على ضفاف النهر بعد عام أو مئة عام إلى يوم الدين".