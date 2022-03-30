الجيش: غداً تفجير ذخائر جنوباً

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 31 / 3 / 2022 ما بين الساعة 6.00 و 10.00، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: يارون، طيرحرفا، عيتا الجبل، مركبا، ميس الجبل، عمرا، الضهيرة ومروحين".