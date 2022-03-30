لبنان

التربوي في التنظيم الشعبي الناصري: حرية الرأي والتعبير حق ديمقراطي لا يواجه بالقمع

Lebanon 24
30-03-2022 | 16:31
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شجب المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري في بيان "ما تعرض له أساتذة الجامعة اللبنانية من اعتداء... مستنكر على الأساتذة الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة. وقال البيان: "إن ما حصل اليوم هو مشهد مؤسف ومدان وهو برسم المعنيين في الدولة. فحرية الرأي والتعبير هي حق ديمقراطي مشروع لا يواجه بالقمع والإهانة، ولا يمكن أن يكافأ صانعو الأجيال من أساتذة الجامعة الوطنية بهذه الطريقة البشعة، فكرامتهم من كرامة الوطن، وإذا سقطت هل تبقى كرامة أي مواطن محفوظة؟".
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