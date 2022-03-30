سرقة كابلات كهربائية للتوتر العالي مجدداً بين أميون وكفرصارون

تعرّضت المنطقة الواقعة بين بلدتي أميون وكفرصارون لسرقة كابلات كهربائية للتوتر العالي، ما عرّضها وجزء من بلدة كفرعقا إلى انقطاع في التيار الكهربائي.

وناشد الاهالي الأجهزة الأمنية كشف الفاعلين وأخذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة وبخاصة بعد تكرار أعمال السرقة في المنطقة.