لبنان

خشية من تدهور الوضع الاقتصادي

Lebanon 24
30-03-2022 | 17:06
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يخشى دبلوماسيون أجانب من تدهور في الوضعين المعيشي والاقتصادي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار العام، بما في ذلك الأمن الانتخابي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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اقتصاد

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