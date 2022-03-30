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لبنان
خشية من تدهور الوضع الاقتصادي
Lebanon 24
30-03-2022
|
17:06
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يخشى دبلوماسيون أجانب من تدهور في الوضعين المعيشي والاقتصادي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار العام، بما في ذلك الأمن الانتخابي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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Lebanon 24
اقتصاد
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