لبنان

أحلام تبخّرت

Lebanon 24
30-03-2022 | 17:09
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تبخرت أحلام وزراء وتحولت إلى أوهام، بعدما تبين أن التجربة على الأرض، تختلف عن النظريات المشبعة باللاواقعية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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