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لبنان
ماذا يخطط حزب الله انتخابيا للبقاع؟
Lebanon 24
30-03-2022
|
22:40
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كتب اسامة القادري في "نداء الوطن": أكدت مصادر رفيعة لـ»نداء الوطن» أن اجتماعاً موسعاً حصل في السفارة السورية في اليرزة بحضور السفير السوري علي عبد الكريم علي ومسؤول العلاقات مع الأحزاب في "حزب الله" الحاج محمود قماطي، وقياديي أحزاب 8 آذار من البقاع الشمالي والأوسط والغربي، بهدف تنسيق المواقف وتذليل الإشكاليات الانتخابية المناطقية في ما بينهم، والتركيز على كيفية "تفريخ" لوائح لتخفيض الحاصل الثاني، وتمّ بحسب المصادر الحديث عن خطة لرفع الحواصل الانتخابية من خلال تكليف أشخاص للدفع بمرشحين لتشكيل لوائح جميعها تغرف من الصحن المغاير لفريق 8 آذار، وتحديداً التعويل على تشتيت الصوت السني. وكشفت المصادر أن أحد الأشخاص المكلفين ظهر خلال هذه الفترة الانتخابية في الساحة البقاعية وتحديداً السنية، مخاطباً بعض الأشخاص لحثّهم على الترشّح وفق وعود أن المشروع السياسي والانتخابي مموّل من قبل إحدى الشخصيات اللبنانية، فكان هدفه حثّ المرشحين لسببين: الأول من أجل انقضاضه على مبلغ كبير من المال حوّله متموّل كبير من الخارج من أجل دعم قوى التغيير، والسبب الثاني إرضاء لـ"حزب الله" عبر قناة قيادي بارز فيه. من هنا يراهن «حزب الله» في البقاع الأوسط على نيل أربعة حواصل ليس من خلال رفع نسبة التصويت له، إنما من خلال رفع عدد اللوائح غير المجدية.وقطعاً لهذه الخطة استدرك مرشحون سُنة خطورة تشكيل لوائح لا تحصل على الحاصل وبدأوا الانسحاب لصالح وحدة الصف السني، والاكتفاء بالمرشحين في اللوائح الأساسية.
وعلى هذا الأساس انسحب كلّ من المهندسين رمزي الشحيمي ومحمد علي ميتا، ويتم الحديث عن نية كلّ من الدكتور سليمان معدراني والدكتور خالد عبد الفتاح والشيخ وليد اللويس بالانسحاب والعزوف عن استكمال المعركة الانتخابية.
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