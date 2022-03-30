17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دائرة الشمال الثانية: منافسة شرسة وحامية بين 4 لوائح أساسية
Lebanon 24
30-03-2022
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب مايز عبيد في" نداء الوطن": أما وقد انتهت مهلة الترشيحات فإن دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية)، في نهائيات مرحلة إعداد اللوائح وتسجيلها وفي سباق مع موعد الرابع من نيسان المقبل، أي المهلة النهائية لتسجيل اللوائح.أولى اللوائح التي أعلن عنها في الدائرة كانت اللائحة التي جمعت النائب السابق مصطفى علوش مع شخصيات تدور في فلك «المستقبل». وضمّت إليها كلّاً من: فهد المقدم، ربى دالاتي، علي الأيوبي وخالد مرعي (عن المقاعد السنية الـ4 المتبقية في طرابلس) طوني شاهين(عن المقعد الماروني في طرابلس) شيبان هيكل (عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس) بدر عيد (عن المقعد العلوي في طرابلس) أحمد الخير (عن مقعد المنية) سامي فتفت وعبدالعزيز الصمد (عن مقعدي الضنية).اللائحة الثانية ويفترض أن تكون حسمت أمس وتنتظر الإعلان عنها، ضمّت عن طرابلس: كريم كبارة، وهيب ططر، عفراء عيد، أليسار ياسين وجلال بقار عن السنة، سليمان عبيد عن المقعد الماروني، قيصر خلاط عن المقعد الأرثوذكسي، وعلي درويش عن المقعد العلوي. وعن الضنية براء هرموش وعلي عبدالعزيز وعن المنية كاظم الخير.لائحة "القوات" – ريفي
لائحة ثالثة يُنتظر أن تبصر النور وتُحسم أسماؤها في الساعات المقبلة، هي اللائحة التي تجمع تحالف «القوات اللبنانية» مع اللواء أشرف ريفي وشخصيات مدنية. ومن المقرّر أن تضمّ عن طرابلس: ريفي، ديانا درنيقة، صالح المقدم، فوزي الفري والإسم السني قيد الحسم في الساعات المقبلة. عن المقعد الماروني إيلي خوري، وعن العلوي محمد شمسين والمقعد الأرثوذكسي قيد الحسم أيضاً. وعن الضنية بلال هرموش والاسم الثاني قيد الحسم وعن المنية عثمان علم الدين. وعلمت «نداء الوطن» أنّ اجتماعاً عقد مساء أمس لحسم الأسماء المتبقية، كما ينتظر أن يطلق ريفي ماكينته الإنتخابية في الساعات المقبلة.اللائحة الرابعة وقد تمّ تسجيلها أمس باسم لائحة «الإرادة الشعبية»، هي لائحة فيصل كرامي – جهاد الصمد – الأحباش وقوى أخرى. وضمّت عن طرابلس: فيصل كرامي، طه ناجي، أحمد الأمين، رامي أسوم، علي نور، رفلي دياب، جورج شبطيني ومحمد طرابلسي. عن الضنية جهاد الصمد وترك المقعد الثاني شاغراً، وعن المنية نبراس علم الدين. وستكون هذه اللوائح الـ4 هي الأساسية وستتنافس بشكل كبير وجدي، لحسم المقاعد النيابية الـ11 الموزعة على الشكل التالي: 5 سنة طرابلس، واحد ماروني، واحد أرثوذكسي وواحد علوي. 2 سنة الضنية وواحد سنة المنية. وأما لجهة المجتمع المدني والقوى الثورية فالأمور لا تزال في مخاض عسير قد ينتج عنه أكثر من لائحة في الساعات المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
Lebanon 24
بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!
03:30 | 2022-03-30
30/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. تغيير كامل بشكل وجهها والمتابعون: شو عاملة بحالا (صور)
03:15 | 2022-03-30
30/03/2022 03:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
14:58 | 2022-03-30
30/03/2022 02:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
Lebanon 24
عملية تهريب بين سوريا ولبنان انتهت بمقتل 3 شبان
06:45 | 2022-03-30
30/03/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا يحصل في المدينة الصناعية في زحلة (صورة)
Lebanon 24
جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا يحصل في المدينة الصناعية في زحلة (صورة)
05:47 | 2022-03-30
30/03/2022 05:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:43 | 2022-03-31
ميقاتي التقى بعثة صندوق النقد الدولي.. وهذا ما تم عرضه
03:00 | 2022-03-31
أين يمكنكم الحصول على أموال مشروع "أمان"؟
03:00 | 2022-03-31
"حزب الله" مرتاح… هل يستفيد من عودة السعودية الى لبنان
02:50 | 2022-03-31
اليكم عطلة عيد الفصح
02:47 | 2022-03-31
عطل في سنترال طرابلس - التبانة
02:45 | 2022-03-31
"مركّباتي" يسرق الالماس والذهب.. لينتهي الادعاء ب" تسوية"
فيديو
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
31/03/2022 10:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
31/03/2022 10:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-30
31/03/2022 10:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact