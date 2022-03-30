لبنان

عون: "التحالف مع الثنائي لا يمكن تجزئته"

Lebanon 24
30-03-2022 | 22:58
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، عما إذا كانت لديهم مصلحة انتخابية حصراً بالتحالف مع "الثنائي الشيعي" أم أنها مصلحة سياسية أيضاً، بالقول: "التحالف مع الثنائي لا يمكن تجزئته، بما أنهم جسم واحد في كتلتين؛ خصوصاً انتخابياً. وبالتالي، لا يمكن التعاطي معهما بالمفرق. لذلك، التحالف هو أولاً انتخابي بحكم ما يفرضه القانون من اعتبارات حواصل تستدعي وجود أكثر من فريق على اللائحة نفسها، دون أن يمنع التلاقي بملفات سياسية أخرى".
ويشدد عون في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على أن "التيار لم يعد جزءاً من أي أكثرية تلقائياً، وهو سيشكّل كتلته ويتعاطى مع كل الأفرقاء في المرحلة المقبلة على القطعة". ورداً على سؤال عما إذا كانوا يجدون صعوبة في إقناع جمهورهم بالتحالف مع "أمل"، لا ينكر عون أن "السجالات السياسية والاختلافات في أكثر من محطة وملف أثّرت على جمهور التيار الوطني الحر؛ لكنه (الجمهور) تفهّم الاعتبارات الانتخابية والسياسية التي تدعو إلى هذا الخيار في لحظة استهداف التيار وعزله".
 
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