لبنان

كيف هي حال الطرقات صباح اليوم؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 01:12
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تسجل زحمة سير خانقة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار وعند جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، وفق ما أفات غرفة التحكم المروري.
كما تسجل زحمة سير في محلة  الدكوانة  النافعة  حيث يعمل دراج من مفرزة سير الجديدة على المعالجة، وتشهد طريق بشامون عرمون باتجاه جسر خلدة زحمة سير ايضاً.
 
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