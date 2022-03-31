الجميّل نجح بتشكيل "لائحة شبابية" في المتن وهذه اسماؤها

أفضت الاتصالات المكثفة التي قام بها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل مع معظم "المجموعات الثورية والتغييرية والسيادية" في المتن الشمالي الى تشكيل "لائحة انتخابية شبابية تضم وجوها إعلامية وتغييرية وحتى ثورية الى جانب الحزبيين"، وفق ما يقول مصدر حزبي.

وفي المعلومات " ان اللائحة تضم النائب المستقيل سامي الجميل (ماروني)، النائب المستقيل الياس حنكش (ماروني)، الصحافي سيمون أبو فاضل (ماروني)، الصحافية منى سكر لبكي (مارونية)، الإعلامية ريما نجيم (كاثوليكية)، الناشط في الثورة سمير صليبا (ارثوذكسي)، كريكور مارديكيان ( المقعد الأرمني) .

المصدر الحزبي اعتبر "ان هذه اللائحة من الممكن عند إعلانها رسمياً وتسجيلها أن تتنافس على الصدارة في المتن بحصولها على ثلاثة حواصل مؤكدين".