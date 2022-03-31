لبنان

القمح غير مؤمن بعد.. وسعر ر بطة الخبز الى مزيد من الارتفاع

Lebanon 24
31-03-2022 | 02:06
A-
A+
Doc-P-937148-637843146427963855.jpg
Doc-P-937148-637843146427963855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط في حديث الى صوت كل لبنان من ارتفاع أضافي حتمي في سعر ربطة الخبر الأسبوع المقبل، موضحاً ان التسعيرة تعتمد على سعر كل من القمح، والمازوت والدولار، وجميعها في حالة ارتفاع.
وكشف حطيط عن ان مخزون القمح المدعوم من مصرف لبنان في الوقت الحاضر يكفي بين عشرين يوماً الى شهر كحدٍّ أقصى، مشيراً الى وجود ثلاثة بواخر تنتظر فتح اعتمادات من مصرف لبنان الذي وعد بتحويل الأموال بوتيرة أسرع.
وعن الخمسين ألف طن التي تحدث عنها وزير الاقتصاد، أشار حطيط الى انها مرتبطة بالمناقصة التي ستجريها الوزارة إلّا انها تنتظر تحويل الأموال لإطلاقها.
من جهة أخرى، أكد حطيط انه حتى الساعة لا شيء جديّاً بموضوع تأمين بدائل للقمح الأوكراني، والبنك الدولي وعد بتأمين القمح لستة أشهر.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:33 | 2022-03-31
07:37 | 2022-03-31
07:09 | 2022-03-31
06:52 | 2022-03-31
06:50 | 2022-03-31
06:49 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website