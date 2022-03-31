القمح غير مؤمن بعد.. وسعر ر بطة الخبز الى مزيد من الارتفاع

حذّر رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط في حديث الى صوت كل لبنان من ارتفاع أضافي حتمي في سعر ربطة الخبر الأسبوع المقبل، موضحاً ان التسعيرة تعتمد على سعر كل من القمح، والمازوت والدولار، وجميعها في حالة ارتفاع.وكشف حطيط عن ان مخزون القمح المدعوم من مصرف لبنان في الوقت الحاضر يكفي بين عشرين يوماً الى شهر كحدٍّ أقصى، مشيراً الى وجود ثلاثة بواخر تنتظر فتح اعتمادات من مصرف لبنان الذي وعد بتحويل الأموال بوتيرة أسرع.وعن الخمسين ألف طن التي تحدث عنها وزير الاقتصاد، أشار حطيط الى انها مرتبطة بالمناقصة التي ستجريها الوزارة إلّا انها تنتظر تحويل الأموال لإطلاقها.من جهة أخرى، أكد حطيط انه حتى الساعة لا شيء جديّاً بموضوع تأمين بدائل للقمح الأوكراني، والبنك الدولي وعد بتأمين القمح لستة أشهر.