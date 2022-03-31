لبنان

لبنان سيخرج من النفق المظلم بحالة واحدة.. خبير اقتصادي يكشف

Lebanon 24
31-03-2022 | 02:26
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أكد الخبير المالي البروفيسور مارون خاطر في حديث الى "صوت كل لبنان" أن التّعديلات على قانون "الكابيتال كونترول" الّذي أقرّه مجلس الوزراء بالأمس بسيطة جداً، ولا تغوص في عمق النقاط الأساسية.

 

وشدد خاطر على انّ ردّ القانون من قبل مجلس النواب غير محقّ في حال كان الرّد للأسباب التي تمّت على أساسها هذه التعديلات، لافتاً الى انه في حال اقرّت اللجان النيابية المشتركة القانون، فهذا إقرار سياسي.

 

واستبعد خاطر ان يتمّ التّوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدّولي قريباً، موضحاً ان ما يطلبه الصندوق أبعد من "الكابيتال كونترول" والموازنة.

 

وعن خطة التعافي، اعتبر خاطر ان المناقشات يجب الا تبقى سرية، متوقعاً الاقتراب للخروج من النفق الذي نمر به في السنوات الخمس المقبلة في حال تم العمل بجدية مع الوضع اللبناني.

لبنان

إقتصاد

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