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لبنان
عطل في سنترال طرابلس - التبانة
Lebanon 24
31-03-2022
|
02:47
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات الكهربائية، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا فيها وعدد من المناطق المجاورة، مشيرة الى أن العمل جارِ لاصلاح العطل.
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طرابلس
التبانة
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