عطل في سنترال طرابلس - التبانة

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات الكهربائية، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا فيها وعدد من المناطق المجاورة، مشيرة الى أن العمل جارِ لاصلاح العطل.