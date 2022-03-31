لبنان

عطل في سنترال طرابلس - التبانة

Lebanon 24
31-03-2022 | 02:47
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات الكهربائية، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا فيها وعدد من المناطق المجاورة، مشيرة الى أن العمل جارِ لاصلاح العطل.
 
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