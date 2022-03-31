أين يمكنكم الحصول على أموال مشروع "أمان"؟

قال وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار أن القبض من مشروع "أمان" يحصل عبر Western Union أو BOB Finance أو OMT وبدأنا بزيارة العائلات ضمن القدرات والامكانات والدفع سيحصل مع مفعول رجعي أي أن الدفع ولو تأخر سيكون المبلغ منذ شهر كانون الثاني.

وأضاف في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن "الأولوية اليوم لمن تسجلوا ولا يمكن أن نسرع الأدوار فهو أمر غير منطقي وأنا اليوم وزير الشؤون ولا أعلم من هي الأسماء التي ستتقاضى أموالها قبل غيرها ومشروع "أمان" ليس رشوة سياسية".

وتابع "أننا نعمل على كل الأراضي اللبنانية للقيام بمشاريع تخفف أعباء الناس ولكن نحن نقوم بخطوات الى الأمام من جهة والمشاكل تكثر من جهة أخرى".

وأشار الى أن "علينا الاعتراف أن لا شيء كامل وأناشد المواطنين أن يتحدثوا عن المشاكل التي تحصل معهم ونحن لدينا خلية تعمل لمعالجة المشاكل".

وقال: الوضع اليوم دقيق جدا وجمعيات المجتمع الأهلي تؤدي خدمات كبيرة على كل الأراضي اللبنانية ومن حقها أن تأخذ أموالها وبعض هذه الجمعيات والمراكز بخطر كبير ولن أسمي هذه المؤسسات لأنها من كبار الأسماء.

وذكر أن على حاكم مصرف لبنان أن يتخذ قرارا بعدم تأنين أموال الجمعيات التي تخدم المرضى والمسنين والتي يهددها خطر الاقفال اليوم وأنا رفعت الصوت دفاعا عن هذه الجمعيات منذ اليوم الأول لتسلمي الوزارة وحتى قبل دخولي اليها.