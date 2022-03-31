عون التقى السفير اللبناني في اوكرانيا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر الذي أطلعه على الأوضاع في أوكرانيا والاجراءات التي اتخذت لتأمين ترحيل اللبنانيين الذين رغبوا في مغادرة اوكرانيا.