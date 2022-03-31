لبنان

عون التقى السفير اللبناني في اوكرانيا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
31-03-2022 | 03:26
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر الذي أطلعه على الأوضاع في أوكرانيا والاجراءات التي اتخذت لتأمين ترحيل اللبنانيين الذين رغبوا في مغادرة اوكرانيا.
 
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