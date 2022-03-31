لبنان

الحاج حسن: قطع احراج بزبينا عكار مجزرة بيئية موصوفة

Lebanon 24
31-03-2022 | 03:42
A-
A+
Doc-P-937191-637843205148490512.jpg
Doc-P-937191-637843205148490512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان "قطع احراج عكار  تحديدا بلدة بزبينا جريمة موصوفة"، واعلن في تصريح "للوكالة الوطنية للاعلام" انه اجرى اتصالا بالمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل ووضعه في اجواء المجزرة البيئية الحاصلة في المنطقة، طالبا منه متابعة الموضوع بكل اهتمام ومحاسبة المخالفين".

واكد الحاج حسن "متابعته الموضوع الى النهاية"، لافتا الى "تكرر الاعتداءات في منطقة عكار ولا سيما ان المحمية التي تم الاعتداء عليها أخيرا نبغي ان تتحول الى محمية طبيعية ، وابدى ثقته بالقضاء"، وشدد على "ضرورة التحرك للحفاظ على الثروة الحرجية"، مشيرا الى ان "لديه صورا ومستندات تكشف قطع اشجار يتجاوز عمرها ال 150 عاما".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:33 | 2022-03-31
07:37 | 2022-03-31
07:09 | 2022-03-31
06:52 | 2022-03-31
06:50 | 2022-03-31
06:49 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website