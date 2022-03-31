الحاج حسن: قطع احراج بزبينا عكار مجزرة بيئية موصوفة

اعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان "قطع احراج عكار تحديدا بلدة بزبينا جريمة موصوفة"، واعلن في تصريح "للوكالة الوطنية للاعلام" انه اجرى اتصالا بالمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل ووضعه في اجواء المجزرة البيئية الحاصلة في المنطقة، طالبا منه متابعة الموضوع بكل اهتمام ومحاسبة المخالفين".واكد الحاج حسن "متابعته الموضوع الى النهاية"، لافتا الى "تكرر الاعتداءات في منطقة عكار ولا سيما ان المحمية التي تم الاعتداء عليها أخيرا نبغي ان تتحول الى محمية طبيعية ، وابدى ثقته بالقضاء"، وشدد على "ضرورة التحرك للحفاظ على الثروة الحرجية"، مشيرا الى ان "لديه صورا ومستندات تكشف قطع اشجار يتجاوز عمرها ال 150 عاما".