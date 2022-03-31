لبنان

الأمطار ستغيب لفترة.. ونيسان يبدأ أيامه بطقس حار إليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-03-2022 | 03:36
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان حركة منخفض البحر الأحمر نشُطتْ فوق الصحراء الإفريقية الكبرى ويساهم ضغطه المنخفض بتمدد الجبهات المدارية الحارة نحو البحر المتوسط وجنوب ايطاليا واليونان وستنحرف اعتباراً من اليوم نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فترتفع درجات الحرارة بشكل قياسي ليتحوّل الطقس الى شبه حار بخاصة في المناطق الجنوبية والبقاعية الغربية، لأن الكتلة الحارة ستشتد حدتها بين سيناء وفلسطين.

 

هذا ويُنتظر ان يخترق المرتفع الآزوري صحراء الجزائر وليبيا في الايام المقبلة ويدفع بالمنخفضات الاطلسية نحو اوروبا التي تعاني من قساوة الكتل القطبية، فتتشكل العواصف الثلجية في عدة بلدان تترافق مع تدني حاد بدرجات الحرارة، هذه الضغوط المرتفعة ستنعكس سلباً على لبنان فتغيب الامطار حتى منتصف الشهر الحالي.

 

وأضاف: "اسبوعان من الدفء والحر سوف تنعم بهما المنطقة ما يساهم بذوبان الثلوج على الجبال."

 

 

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 25-27 درجات نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 26-27 نهاراً و 12 ليلا

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 11

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 03 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 25 كم

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 50%

 

 

 

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