بعد فقدانه بالأمس... إنتشال جثة الطفل السوري في نهر إبراهيم

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بإشراف رئيس الوحدة سمير يزبك من العثور في هذه الأثناء بعد جهود مضنية على جثة الطفل السوري ماهر يحيي خطاب 3 سنوات على بعد كيلومتر من قناة مجرى المياه الذي سقط فيها ظهر أمس بينما كان يلعب مع مجموعة من الأطفال قرب منزله في منطقة نهر إبراهيم حالات .