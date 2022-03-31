لبنان

بعد فقدانه بالأمس... إنتشال جثة الطفل السوري في نهر إبراهيم

Lebanon 24
31-03-2022 | 04:13
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 تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بإشراف رئيس الوحدة سمير يزبك من العثور في هذه الأثناء بعد جهود مضنية على جثة الطفل السوري ماهر يحيي خطاب 3 سنوات على بعد كيلومتر من قناة مجرى المياه الذي سقط فيها ظهر أمس بينما كان يلعب مع مجموعة من الأطفال قرب منزله في منطقة نهر إبراهيم حالات .
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