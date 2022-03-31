لقاء بين حمية وهاشم... وهذا ما تم بحثه!

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، النائب قاسم هاشم وتناولا شؤونا انمائية لمنطقة مرجعيون حاصبيا والطرقات الرئيسية التي هي بحاجة لترميم، بالاضافة الى المستجدات الراهنة في البلاد والمنطقة.