بيان هام من المكتب الاعلامي لوزير الزراعة....هذه تفاصيله!

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة في بيان، ان الوزارة تبدأ حملة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح الطري والصلب ، بعد اعلان وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن موافقة مجلس الوزراء على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح في لبنان.