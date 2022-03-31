لبنان

بيان هام من المكتب الاعلامي لوزير الزراعة....هذه تفاصيله!

Lebanon 24
31-03-2022 | 04:25
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 اعلن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة في بيان، ان الوزارة تبدأ حملة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح الطري والصلب ، بعد اعلان وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن موافقة مجلس الوزراء على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح في لبنان.
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وزير الزارعة

قمح

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