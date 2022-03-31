لبنان

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لاستكمال درس مشروع الموازنة

Lebanon 24
31-03-2022 | 04:35
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المالية لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022.
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بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المالية لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢
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