لبنان

تحديد التعرفة الرسمية لـ"Valets Parking" ضمن بيروت...كم بلغت؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 04:38
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارا حمل الرقم 445/ب تاريخ 30-3-2022، يتعلق بتحديد التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Valets Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت، وجاء فيه:

المادة الأولى: تحدد التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات المرخصة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valets Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت لصالح مؤسسات تجارية أو سياحية وفقاً للأصول، بعشرين ألف ليرة لبنانية (20,000 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التي تُدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، واسم الشركة أو المؤسسة.
 
 المادة الثانية:  إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 ( تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking )، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى توقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.  
 
 المادة الثالثة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
 
المادة الرابعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
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