حملة لإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة في هذه المنطقة

تقوم بلدية البداوي، منذ الصباح، بمؤازرة قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش بإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة ضمن حدودها الكامل يليها حملات اخرى تجري تباعا، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".