لبنان

حملة لإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة في هذه المنطقة

Lebanon 24
31-03-2022 | 04:58
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تقوم بلدية البداوي، منذ الصباح، بمؤازرة قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش بإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة ضمن حدودها الكامل يليها حملات اخرى تجري تباعا، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
 
 
 
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البداوي

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