إقفال عام لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد

- أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة إدارية رقم 8/2022، قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد.وجاء فيها : إستنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في الأيام التالية:أولا: "يوم الجمعة الموافق فيه 15 نيسان 2022 لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية، ويوم الإثنين في 18 نيسان 2022 لمناسبة عيد الفصح المجيد.ثانيا: يوم الجمعة الموافق فيه 22 نيسان 2022 لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الأرثوذكسية، ويوم الإثنين في 25 نيسان 2022 بمناسبة عيد الفصح المجيد.