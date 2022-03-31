لبنان

إقفال عام لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد

Lebanon 24
31-03-2022 | 05:19
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- أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة إدارية رقم 8/2022، قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد.
وجاء فيها : إستنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في الأيام التالية: 
أولا: "يوم الجمعة الموافق فيه 15 نيسان 2022 لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية، ويوم الإثنين في 18 نيسان 2022 لمناسبة عيد الفصح المجيد.
 
ثانيا: يوم الجمعة الموافق فيه 22 نيسان 2022 لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الأرثوذكسية، ويوم الإثنين في 25 نيسان 2022 بمناسبة عيد الفصح المجيد.
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