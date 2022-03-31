19
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سلام من غرفة طرابلس: نبعث رسالة قوية لتعزيز مكانة لبنان على خارطة الإقتصادات العالمية
Lebanon 24
31-03-2022
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستهل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام جولته في طرابلس بزيارة غرفتها، حيث إستقبله رئيس مجلس إدارتها توفيق دبوسي في حضور عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة، أعضاء هيئات إقتصادية، أصحاب مؤسسات تجارية، رؤساء إتحاد بلديات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية، اضافة الى رؤساء واعضاء جمعيات تجارية ومهنية ومدراء مصارف شمالية وفاعليات.
بداية، رحب دبوسي بالوزير سلام ونوه ب"الدور الحيوي الإيجابي الذي يلعبه في تلقفه لمشاريع غرفة طرابلس الكبرى الإستراتيجية، وبشكل أساسي مشروع تشييد الإهراءات في مرفأ طرابلس والمنظومة الإقتصادية المتكاملة التي تجعل من طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية".
وقال:"كلنا ثقة أن مشاريعنا هي بيد امينة لما نلمسه من معاليه من الإصرار على العمل معاً على إستثمار مصادر القوة التي تمتلكها طرابلس الكبرى بإعتبارها أغنى منطقة في لبنان".
من جهته، شكر سلام لدبوسي دعوته، وقال: "نحن في مسيرة طويلة لتحقيق النهوض بلبنان من طرابلس الكبرى ، لاننا نثق تماماً ان مقومات الغنى التي تمتاز بها طرابلس من خلال مرافقها العامة المرفأ والمعرض، والمطار والمنطقة الإقتصادية الخاصة، وسهول عكار الغنية بمساحاتها ومنتجاتها ومصفاة النفط والغاز وهي بمجموعها محط إهتمام وطني وعربي ودولي ، وان طرابلس ستكون داعمة لبيروت في صيغة تتكامل فيها دورة الحياة الإقتصادية اللبنانية".
وتابع:"أتابع بشكل متواصل مشاريع غرفة طرابلس منذ ما قبل تسلمي لمهامي الوزارية، ونحن في حال إضطرار سريع للعمل على الخروج من دوامة هذه الازمة، وأن مشاريع الغرفة هي خشبة خلاص وهي قابلة للتنفيذ بصورة عاجلة، لأن الأرضية التي تستند عليها تلك المشاريع ممتازة وان المجتمع الدولي على معرفة وإحاطة شاملة بخلفية تلك المشاريع واهدافها ومراميها، وان وضعها على طريق التفعيل السريع تفوق المدة التي يتطلبها تحويل الإقتصاد اللبناني من الريعية الى مرحلة الانتاج لان عملية التحويل تتطلب سنوات طوال"، لافتا الى ان "منطقة شرقي المتوسط باتت محط تسابق دولي لاستثمار اهميتها الإستراتيجية بفعل مخزونها من الغاز، ولكن تبقى الثقة بلبنان هي المطلوبة اساساً. ونرى في مشاريع غرفة طرابلس منصة حيوية لإعادة الثقة بوطننا وعودة الإستثمارات التي يحتاجها اكثر من اي وقت مضى".
وختم:"اننا من خلال هذه المشاريع التي نستعرضها معاً نبعث رسالة قوية إيجابية المضامين تنطلق من طرابلس الكبرى لتعزيز مكانة لبنان على خارطة الإقتصادات العالمية، وتكمن اهمية عاجلة في ترجمة تلك المشاريع الى أفعال".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
31/03/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
14:58 | 2022-03-30
30/03/2022 02:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
01:30 | 2022-03-31
31/03/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-03-30
30/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوا في ظروف غامضة... العثور على أم وطفليها جثثاً هامدة
Lebanon 24
قتلوا في ظروف غامضة... العثور على أم وطفليها جثثاً هامدة
11:51 | 2022-03-30
30/03/2022 11:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:33 | 2022-03-31
ميقاتي التقى بعثة صندوق النقد وعرض الوضع التربوي مع الحلبي والحريري
07:37 | 2022-03-31
دريان استقبل السفيرة الفرنسية وبحثا في الاوضاع
07:09 | 2022-03-31
كولارد قدم هبة بمليون جنيه إسترليني لقطع غيار سيارات "لاند روفر" للجيش
06:52 | 2022-03-31
دريان يوجه رسالة شهر رمضان غدا
06:50 | 2022-03-31
الخليل: أشدد على أهمية مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك
06:49 | 2022-03-31
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
فيديو
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
31/03/2022 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
31/03/2022 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-30
31/03/2022 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact