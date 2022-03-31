تم اطلاق لائحة "قلب لبنان المستقل" التي تضمّ كلاً من فريد هيكل الخازن، شامل روكز، شاكر سلامة، سليم الهاني، توفيق سلوم عن كسروان، وإميل نوفل، طوني خيرالله وأحمد هاني المقداد عن جبيل.