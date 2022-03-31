لبنان

اطلاق لائحة "قلب لبنان المستقل"

Lebanon 24
31-03-2022 | 05:45
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تم اطلاق لائحة "قلب لبنان المستقل" التي تضمّ كلاً من فريد هيكل الخازن، شامل روكز، شاكر سلامة، سليم الهاني، توفيق سلوم عن كسروان، وإميل نوفل، طوني خيرالله وأحمد هاني المقداد عن جبيل.
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لائحة "قلب لبنان المستقل"

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